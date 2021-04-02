فنزويلا: مقتل جنديين وإصابة 9 فى انفجار قرب حدود كولومبيا

قالت فنزويلا إن اثنين من جنودها قتلا في انفجار لغم أرضي خلال عمليات ضد جماعات مسلحة على الحدود مع كولومبيا، والتي أجبرت آلاف المدنيين على الفرار.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قالت وزارة الدفاع، في بيان أمس الخميس، إن الانفجار أسفر أيضا عن إصابة تسعة من أفراد الجيش.وأضافت أن القوات تمكنت خلال العمليات من تفكيك تسعة معسكرات، وقتلت تسعة يشتبه بكونهم مسلحين واعتقلت 31 شخصا.كان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو قد قال في 22 من مارس إن جنديين قتلا في اشتباكات مع جماعات مسلحة في ولاية أبور.وبدأ الجيش العمليات هناك الأسبوع الماضي، حيث قال وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز إن بلاده ستدافع عن نفسها ضد الجماعات المسلحة، وستحترم حقوق الإنسان، وقال لاجئون فروا من المنطقة الأسبوع الماضي إن قوات الأمن أحرقت منازل وقتلت مدنيين.وقال مدنيون فارون لرويترز إن منشقين من جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، الذين يرفضون اتفاقا للسلام مع الحكومة الكولومبية أعلن عام 2016، هم هدف العمليات العسكرية.واتهمت كولومبيا حكومة فنزويلا بإيواء منشقين عن فارك وأعضاء من جماعة جيش التحرير الوطني. وتنفي كراكاس ذلك.