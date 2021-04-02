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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش الروسى يتسلم منظومة حديثة لقيادة الدفاعات الجوية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 06:15 ص
الجيش الروسى
الجيش الروسى
وكالات
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تبدأ شركة "الإلكترونيات الروسية" في الإنتاج الصناعي لمنظومة "ماجستر– إس في" الخاصة بقيادة الدفاعات الجوية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال ناطق باسم مؤسسة "روستيخ" الحكومية التي تعتبر شركة "الإلكترونيات" الروسية فرعا لها، إن منظومة "ماجستر" متعددة المهام مخصصة لاستطلاع الأجواء وتستخدم للتنسيق في الأوضاع المتعلقة بالمعارك الجوية والتعامل بين الدفاعات الجوية الصديقة والأهداف الجوية المعادية.

وقال الناطق إن المنظومة قد اجتازت كل الاختبارات الحكومية ودخلت حوزة الجيش الروسي.

يذكر أن "ماجستر – إس في" هي محطة بصرية إلكترونية تكشف الأهداف الجوية وتتعرف عليها وترافقها أوتوماتيكيا. وقد أعد مصممو المنظومة قاعدة بيانات تظهر مواصفات بصرية لمختلف الأهداف الجوية وخصوصيات التشويش الطبيعي وزودوا المحطة بها.

وركز المهندسون عند تصميم المنظومة على إخفاء وتمويه الدفاعات الجوية الصديقة وزيادة قدرتها على البقاء، وعلاوة على ذلك فإن تصاميم المنظومة تسمح بالتكامل مع مستويات مختلفة لأنظمة قيادة أسلحة الدفاع الجوي المعاصرة القادرة على مكافحة الأسلحة فائقة الدقة والطائرات المعادية من دون طيار.

وأشار الناطق إلى أن التكنولوجيات والبرمجيات المستخدمة في منظومة "ماجستر" تضمن نجاح مواجهة كل الأهداف الجوية المعادية المعاصرة مهما كان مستواها التقني.

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