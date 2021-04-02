بايدن يكلف 5 وزراء لشرح خطته للبنية التحتية أمام الكونجرس

كلف الرئيس الأمريكي جو بايدن، خمسة وزراء في إدارته لتمثيله أمام الكونجرس والتفاعل مع جمهور المواطنين بشأن مقترح إدارته حول البنية التحتية.يأتي هذا بينما عقد بايدن أول اجتماع شخصي مع وزراء إدارته بكامل هيئتهم في الوقت الذي يتجه فيه نحو تقديم خطة ضخمة للبنية التحتية لعرضها على الكونجرس بقيمة تريليوني دولار.وضمت قائمة الوزراء المكلفين بهذه المهمة كلا من بيت بوتيجيج وزير النقل وجينيفر جرانولم وزيرة الطاقة ومارسيا فودج وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية ومارتي والش وزير العمل وجينا ريموندو وزيرة التجارة.كما طالب بايدن أعضاء إدارته بالعمل على تنفيذ تعليماته الخاصة بوضع الأولوية لشراء المنتجات المصنعة بالولايات المتحدة.وبالنظر إلى تأخر انعقاد أول اجتماع لوزراء إدارة بايدن منذ بدء توليه السلطة في 20 يناير الماضي، لاحظ بعض المراقبين أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقد أول اجتماع مماثل لأعضاء إدارته في يونيو من عام 2017.