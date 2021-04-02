ضبط شخص حاول مضايقة السائحات بالهرم

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بمضايقة السائحات بالمنطقة الأثرية بالهرم، حيث نجحت في ضبط مرتكب الواقعة.كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت في تحديد هوية مرتكب الواقعة (عامل ومقيم بمحافظة الدقهلية)، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت مباحث سياحة وآثار الجيزة من ضبط المذكور، وذلك حال تردده على المنطقة الأثرية بالهرم للزيارة وبحوزته الهاتف المحمول الخاص به.واعترف المتهم، عقب مواجهته، بارتكاب الواقعة ونشر مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرغبته فى تحقيق عدد كبير من المشاهدات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.