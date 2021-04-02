شرطة دبى توقف «الشبح» زعيم مافيا المخدرات

ألقت شرطة دبي القبض على رئيس مافيا تهريب مخدرات مطلوب دوليا وأحد أكبر زعماء المخدرات في فرنسا، وذلك فور صدور النشرة الحمراء بإلقاء القبض عليه بفترة وجيزة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، أوضحت القيادة العامة لشرطة دبي، يوم الخميس، أن المتهم يدعى مفيد بوشيبي ويبلغ من العمر 39 عاما، ويُعرف بـ"موف".وأضافت أن الموقوف أحد أكبر مستوردي الحشيش في فرنسا ومن أشد العناصر خطورة لما نسب إليه من اتهامات دعت السلطات الفرنسية إلى وصفه بـ "الشبح"، نظرا لغيابه عن الأنظار لمدة 10 أعوام.ولفتت شرطة دبي إلى أن نشرة دولية حمراء صدرت بحقه من "الإنتربول" هذا العام بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة وتجارة المخدرات، بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلا هوية شخص آخر مستخدما وثائق رسمية، موضحة أن إلقاء القبض عليه جاء بفضل التعاون المثمر مع كل من السلطات الفرنسية و"الإنتربول".