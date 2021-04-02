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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تكشف عن 30 حالة تجلط بعد استخدام «أسترازينيكا»

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:04 ص
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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أعلنت الوكالة البريطانية لتنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية عن رصدها ما مجموعه 30 حالة للتجلط الدموي لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت الوكالة أن من بين الحالات التي رصدتها 25 حالة جديدة، وأنها لم تسجل مثل هذه الحالات بعد استخدام لقاح "فايزر".

وأكدت الوكالة أنها لا تزال على اعتقاد بأن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق الخطر المحتمل للتجلط الدموي.

وكانت الوكالة البريطانية قد أعلنت عن رصد 5 حالات من هذا القبيل في 18 مارس الماضي، وذلك من بين 11 مليون حقنة من اللقاح.

يذكر أن عددا من الدول، معظمها أعضاء في الاتحاد الأوروبي، علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية التقارير حول تجلط الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، لكن الوكالة الأوروبية للأدوية، وبعد إجرائها دراسات إضافية، لم ترصد أي صلة مباشرة بين تلك الحالات واللقاح.

واستؤنف استخدامه بشكل عام في معظم الدول، بينما أبقت دول معينة على بعض القيود على استخدام لقاح "أسترازينيكا".

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