رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية السعودى يرد على سؤال حول عدم فرض بايدن عقوبات على بن سلمان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:34 ص
فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان
وكالات
طباعة
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بلاده "مفتاح أساسي" لمصالح الولايات المتحدة في المنطقة، معتبرا أن العلاقات بينهما "متينة وقوية" رغم إعلان واشنطن إعادة ضبطها.

وقال بن فرحان، في حديث لقناة "CNN"، تعليقا على امتناع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن فرض عقوبات على ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، بسبب مقتل الصحفي، جمال خاشقجي: "يمكنني أن أصف علاقاتنا بأنها متينة وهي تعكس علاقة تاريخية قوية عبرت العديد من الإدارات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء، وتعود الآن إلى ما يزيد عن 75 عاما".

وأضاف بن فرحان: "ولدينا أجندة مشتركة قوية في العديد من قضايا التعاون التي نواصل العمل عليها، وفي مقدمتها الأمن الإقليمي. ولدينا حوار قوي مستمر بين المملكة وإدارة بايدن، بما في ذلك الاتصالات المتكررة مع زملائنا في الولايات المتحدة".

وتابع: "ما نسمعه هو أن هناك الكثير من مجالات الاتفاق. على سبيل المثال يتمثل أحد المجالات التي نعمل في إطارها من كثب بقضية اليمن وإنهاء النزاع هناك، حيث أعلن عن المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار، وهو أمر نسقناه عن كثب مع إدارة بايدن وكذلك (المبعوث الأممي الخاص) مارتين غريفيث".

وأردف وزير الخارجية السعودي: "كما نواصل العمل عن كثب على العديد من الملفات الأخرى، لذلك هناك حوار قوي ونشط مستمر بين البلدين".

وقال بن فرحان، ردا على سؤال حول ما إذا كانت السعودية تشعر بـ"ارتياح" من أن إدارة بايدن لم تذهب أبعد في نهجها لـ"إعادة ضبط العلاقات" مع المملكة ولم تفرض عقوبات على ولي عهدها: "أعتقد أن إدارة بايدن ترى أن المملكة العربية السعودية هي مفتاح أساسي لمصالح الولايات المتحدة وأولوياتها في المنطقة وخارجها. وهم يفهمون أن العمل مع المملكة يتطلب العمل معنا ومع قيادتنا. وسنواصل الحوار حول أفضل السبل لتحقيق مصالح بلدينا، والتأكد من خدمة مصالحنا وأن نقدم الفوائد التي نملكها على مدى عقود".

موضوعات متعلقة

أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

محمد محسن يغرد معتزلًا الفن: «هفتح محل عجل»

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية


الصور

image description

مصوّر أصحاب الهمم الأربعة: ربنا رزقني بيها

image description

محافظ دمياط تبحث تنفيذ مشروع طريق بورسعيد وقرية السيالة

image description

محافظ دمياط تتابع تطوير 28 قرية ضمن «حياة كريمة»

image description

تحرير 1652 محضرًا تموينيًا بـ13 مركزًا فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تعلن قيمة المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل شقيق زوج إسراء عماد وأمه بالإسكندرية

لحظة اعتقال الأمن لمسلح إرهابى بالحرم المكى (فيديو)

مفاجأة.. بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي

تجديد حبس أحمد حلمى طولان و3 آخرين فى قضية «الفيرمونت»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

شروط التقديم في معاهد معاوني الأمن للذكور والإناث

الشرطة الإيطالية تستعيد لوحة سرقها النازيون في فرنسا

موعد أول يوم رمضان 2021 بالميلادي

الأردن يترأس الدورة 41 لتنفيذية لمنظمة «إيسيسكو»

أيام زمان

العالم يكذب في 1 إبريل: الأصل في حكاية الشفاعة للمجانين

«أمي فضحتني مرتين».. كذبتان تورطت فيهما الفنانة ماجدة

«سرقت سوارًا ثمينًا».. كيف تسببت مديحة يسري في حبس رجل بسبب كذبة؟

كيف قدمت أم كلثوم يحيى شاهين للسينما؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
قناة السويس فى التاريخ المصرى
مؤمن المحمدي
النسبة والمعدل
مريم حسن
أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا صورتنا عن أنفسنا (الأمومة)
ماجد حبته
مدينة الدواء الجديدة
المزيد

الثقافة

كارثة معرض الاسكندرية للكتاب.. قراء ينظمون ندوة لـ«شاعر الإخوان في الأردن»

لا أهلاوي ولا زمالكاوي.. أسرار من حياة أحمد خالد توفيق

أظهرت تفاصيل الجسد.. هل عرف المصريون القدماء العباءة السوداء؟

الدستور تنفرد بنشر «الطريق الطويل» أول رواية مفقودة لـ«واسينى الأعرج»