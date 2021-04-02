واشنطن: أى نهج تجاه كوريا الشمالية سيكون بالتوافق مع الحلفاء

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن أي نهج تجاه كوريا الشمالية سيكون "بالتوافق" مع الحلفاء، وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، خلال مؤتمر صحفي، إن نزع السلاح النووي الكوري الشمالي ستبقى ركيزة للسياسة الأمريكية.وتأتي تصريحات برايس قبل اجتماع اليوم الجمعة بين مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان ونظيريه من اليابان وكوريا الجنوبية.وكان البيت الأبيض قد أكد أمس الأربعاء، أن الإدارة الأمريكية في المرحلة النهائية من مراجعة سياستها تجاه كوريا الشمالية.