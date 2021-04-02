البنتاجون: الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا أكثر من مليارى دولار منذ 2014

أعلنت الولايات المتحدة أنها قدمت لأوكرانيا أكثر من ملياري دولار من المساعدات الدفاعية منذ عام 2014.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" جاء في بيان صدر في أعقاب اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين ونظيره الأوكراني أندريه تاران، يوم الأربعاء، أن أوستين أكد تمسك الولايات المتحدة بـ "تعزيز قدرات القوات الأوكرانية لزيادة فاعلية الدفاع من العدوان الروسي".وأشير في البيان إلى أن مبلغ الملياري دولار شمل الحزمة التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتي تضم الأسلحة الدفاعية ومختلف الوسائل والمعدات، بقيمة 125 مليون دولار.وفي سياق متصل، اتهمت الخارجية الأمريكية روسيا بـ "زعزعة الاستقرار في أوكرانيا"، وعبرت عن القلق إزاء "تحركات" القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.وكانت روسيا قد رفضت مرارا الاتهامات بالتدخل في النزاع بشرق أوكرانيا، مؤكدة أنها ليست طرفا في النزاع.كما أكدت روسيا أن مناوراتها العسكرية على أراضيها لا تهدد أحدا، وأعربت كذلك عن قلقها إزاء استفزازات أوكرانيا في دونباس.