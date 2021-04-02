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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

احتجاجات فى تونس للمطالبة بإرجاع نفايات منزلية إلى إيطاليا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 04:49 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تظاهر عشرات التونسيين، أمام سفارة إيطاليا بالعاصمة، لمطالبة روما بإرجاع 282 حاوية نفايات منزلية تم توريدها بطريقة غير قانونية.

ورفع محتجون لافتات كتب عليها "ارفعوا نفاياتكم"، بينما حمل آخرون أكياس نفايات بلاستيكية سوداء اللون تبرز منها ورود.

وأفادت مصادر متطابقة وكالة "فرانس برس" بأن حاويات النفايات المنزلية التي يُمنع تصديرها وفق القانون التونسي والتشريعات الدولية، لا تزال في ميناء محافظة سوسة منذ صيف 2020.

ويلاحق في قضية الفساد هذه 26 شخصا، ثمانية منهم موقوفون على غرار وزير البيئة السابق مصطفى العروي ومسؤولين في الجمارك، وآخر في حالة فرار وهو مدير الشركة التونسية الموردة للنفايات.

ونظّم عشرات من نشطاء المجتمع المدني وقفة احتجاجية الأحد في ميناء سوسة في شرق تونس حيث تتواجد الحاويات للمطالبة بإعادتها إلى إيطاليا فورا.

وأثارت القضية الرأي العام التونسي، وقد يكشف الملف تفرعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية حول التعامل مع المخلفات.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، منعت سلطات إقليم كامبانيا مؤخرا تصدير 600 حاوية نفايات أخرى إلى تونس كان من المقرر وضعها في مصنع للأسمنت، بسبب شكوك حول معاييرها.

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