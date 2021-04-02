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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

بالأرقام.. الدولة تُسابق الزمن لتطوير منظومة السكك الحديدية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:57 ص
السكك الحديدية
السكك الحديدية
سمر محمدين
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وضعت الحكومة ممثلة في وزارة النقل خطة استراتيجية قومية لتطوير منظومة السكك الحديدية في مصر، وذلك من خلال عملية إحلال وتجديد شاملة لجميع الخطوط على مستوى محافظات الجمهورية

وفي هذا الصدد خصصت الحكومة ميزانية تبلغ 225 مليار جنيه، بهدف تنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية بجميع محاورها لتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

وترصد "الدستور" بالإحصائيات الرسمية المعلنة، إلى أين وصلت خطة تطوير منطومة السكك الحديدية في مصر.

مؤخرًا وصل ميناء الإسكندرية آخر 10 جرارت سكة حديد جديدة، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 110 جرار جديد للسكة الحديد، بإجمالي تكلفة بلغت 602 مليون دولار.

تضمنت الصفقة حوالي 110 جرارات أمريكية جديدة، بالاضافة الى 292 عربة قطار روسية جديدة من إجمالي 1300 عربة، ضمن خطة تحديث منظومة الجر، لتقليل حوادث القطارات.

فيما قُدر عدد عربات القطارات التي تم تطويرها وإعادة هيكلتها إلى 109 عربة قطار، وذلك من إجمالي 200 عربة مستهدف تطويرها

فيما وصلت تكلفة الميزانية المخصصة لتطوير منظومة النقل بجميع قطاعاتها إلى حوالي 1.5 تريليون جنيه من بينهم هيئة سكة الحديد.

شملت ميزانية تطوير السكة الحديد المحطات والمزلقانات إلى 23.5 مليار جنيه، أما عن هيكلة الإشارات فتم تخصيص نحو 46.8 مليار جنيه، فضلا عن تجديد وفحص السكة والمكن الجديد بحوالي 27 مليار، وتطوير العامل البشرى والعناية به بقيمة 5 مليارات جنيه.

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