رئيس جامعة الوادى الجديد يشهد موسم حصاد القمح بالكيلو 10

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى، والدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة، موسم حصاد القمح، بحضور وكلاء كلية الزراعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمزارع الجامعة بالكيلو 10.وقال "طنطاوى"، إن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، موجها الشكر لإدارة الكلية والقائمين على العمل بالمزرعة، ومثمنا دور العمال في إنجاح موسم الحصاد.بدوره، أضاف الدكتور أيمن كساب، عميد كلية الزراعة، أن إنتاج المزرعة من القمح هذا العام يعتبر جيدا إذا ما قورن بالأعوام السابقة.وقال إن مزرعة الجامعة بمقرها بالكيلو 10 بطريق الجارجة أسيوط على مساحة 80 فدانًا، تساهم فى خدمة المجتمع المحلى، ومقسمة إلى عدة زراعات من النخيل والقمح والخضراوات، بجانب مساحة كبيرة مزروعة بأشجار الفاكهة وصوب لإنتاج الخضر، إلى جانب مزرعتي للإنتاج الحيواني كالأغنام والأبقار والماعز.كما شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس الحامعة تجربة، فرم مخلفات النخيل للاستفادة منه كعلف للثروة الحيوانية والاستفادة من تجارب الباحثين فى استغلال واستثمار مخلفات النخيل بمزارع النخيل بالجامعة.