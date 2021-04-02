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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

اليوم.. ماجدة الرومى تفتتح أولى حفلات قصر القبة الرئاسى

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:10 ص
جريدة الدستور
نرمين مقبل
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تحيي النجمة اللبنانية ماجدة الرومي، اليوم الجمعة، واحدة من أضخم الحفلات الغنائية، في قصر القبة الرئاسي، بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني، وقيادة المايسترو الكبير نادر عباسي، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويقام الحفل تحت شعار "كامل العدد"، خاصة وان نفدت تذاكره بالكامل عقب طرحها على الموقع الإلكتروني، على الرغم من أنها الأعلى سعرًا بين الحفلات، وانقسمت التذاكر إلى خمس فئات الأولى البرونزية بمبلغ 1500 جنيه، والفضية بمبلغ 2500، والثالثة الذهبية بمبلغ 3500، أما البلاتينيوم بمبلغ 5000 جنيه، أما الخامسة وهي المقاعد الخاصة (VIP) فوصلت إلى 10 آلاف جنيه للتذكرة الواحدة.

وعلمت "الدستور" أن "الرومي"، قد اتفقت مع المايسترو نادر عباسي، على تقديم برنامج فني مميز، يحمل العديد من المفاجآت ويجمع المزيج من الألوان الغنائية التى تتنوع بين العربية والغربية والكلاسيكية والمعاصرة لتقديمه للجمهور، ويضم ١٤ أغنية وهي "سواعد من بلادي، حي على الفلاح، يا مساء الفل، عم يسألوني، عيناك، العالم إلنا، مطرحك بقلبي، اسمع قلبي، بمفترق طرق، حبيبي، كلمات، بيروت، لا تسأل، valse وهي معزوفة خاصة للاوركسترا".

إضافة إلى واحدة من أهم القصائد الوطنية الشهيرة لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي "على باب مصر" كلمات كامل الشناوي، والحان محمد عبد الوهاب، والتى تفتتح بها "الرومي" الحفل وتعد هذه المرة الأولى التى تغنى فيها لأم كلثوم خلال حفلاتها، واعدتها مفاجأة خاصة برفقة الموزع الموسيقى أحمد الموجي، الذي اتفقت معه على توزيع القصيدة بأسلوب موسيقى جديد ليتماشى مع تطور الأوركسترا.

ومن المقرر أن تختتم "الرومي" الحفل بواحدة من أهم الروائع الوطنية التي غناها العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، وهي "احلف بسماها وبترابها" كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل.

ويعد الحفل بمثابة حدثًا عظيمًا لأنها المرة الأولى التي يقدم بها حفل غنائي للجمهور في قصر القبة، ووضعت الجهة المنظمة للحفل شرطًا أساسيًا، يتعلق بالدخول بالملابس الرسمية، بالإضافة إلى الحفاظ على الإجراءات الخاصة للوقاية من فيروس كورونا، والتى تتعلق بقياس درجة الحرارة والتباعد وارتداء الكمامات الطبية.

وكانت ماجدة الرومي، قد وصلت إلى القاهرة منذ ١٢ يوما وأجرت عدد من البروفات الخاصة المكثفة على مدار العشرة الأيام الماضية، والتي أقيمت بين دار الأوبرا المصرية وعلى المسرح المكشوف بقصر القبة، وذلك بمصاحبة أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني العربي الأول من نوعه الذي يضم أمهر العازفين الموسيقيين في مجال الموسيقى الشرقية الممتزجة مع الموسيقى الكلاسيكية أو الغربية، ويضم أكثر من ٨٠ عازف وعازفة إضافة إلى فريق الكورال.

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