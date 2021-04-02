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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات ترسل 46 طنا من المساعدات الإنسانية لإقليم تيجراى الإثيوبى

الجمعة 02/أبريل/2021 - 02:02 ص
المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية الاماراتية
وكالات
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أرسلت الإمارات 46 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الصحية لإثيوبيا، في إطار دعم الوضع الإنساني في إقليم تيجاي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال محمد الراشدي سفير الإمارات لدى أديس أبابا: "ترتبط الإمارات بعلاقات وطيدة مع إثيوبيا، وتأتي هذه المساعدات في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للدولة بتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للشعوب الشقيقة والصديقة".

وأكد أن بلاده "تعمل على دعم الأوضاع الإنسانية والتنموية في إقليم تيجراي بإثيوبيا، وذلك نظرا لمعاناة الإقليم من ظروف الحرب وانتشار فيروس كورونا"، مؤكدا التزام أبوظبي بنهج إنساني يدعم الإغاثة الطارئة في الدول التي تحتاج إليها.

الجدير بالذكر بأن الإمارات تعهدت بتقديم مبلغ 18.3 مليون درهم لدعم النازحين على الحدود الإثيوبية السودانية وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والمنظمات الدولية الأخرى.

كما أنها أرسلت سابقا 48 طنا من الإمدادات الطبية لإثيوبيا، بهدف تعزيز جهودها للحد من تفشي فيروس كورونا، ومساعدة القطاع الطبي.

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