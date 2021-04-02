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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-4-2021

الجمعة 02/أبريل/2021 - 07:48 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
منة سالم
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يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

وعلى المستوى المحلي، تشهد أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 2-4-2021


سعر اليورو في البنوك المصرية


بلغ سعر اليورو أعلى مستوى في مصر لدي بنك بلوم، عند 18.43 جنيه للشراء، في حين عرض البنك الأهلي المصري، وبنك مصر أدنى سعر لليورو في السوق عند 18.36 جنيه للشراء، وتداول بنك كريدي أجريكول، العملة الأوروبية الموحدة أمام الجنيه المصري، عند 18.34 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، وعرض البنك التجاري الدولي، سعر صرف اليورو أمام الجنيه عند 18.39 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصرية

جاء أعلى سعر شراء للجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري في مصر عند 21.56 جنيه، بينما يتداول أدنى مستوى له عند 21.44 جنيه للشراء، لدى بنك الإسكندرية، وبلغت سعر العملة الإنجليزية لدى البنك الأهلي المصري، مستوى 21.47 جنيه للشراء، و21.66 جنيه للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك التنمية الصناعية، مستوى 21.56 جنيه للشراء، و21.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية


جاء أعلى سعر للعملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي، بمستهل تعاملات اليوم، مسجلًا 15.68 جنيه للشراء، في حين تداولات البنك الأهلي المصري، سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، عند أدنى مستوى في مصر، ليسجل 15.64 جنيه للشراء.

قد يهمك.. حالة الطقس اليوم الجمعة

بدأت أسعار صرف العملة الأمريكية، تعاملات اليوم أمام الجنيه، لدى البنك الإسكندرية، بمستوى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 للبيع، وسجل سعر العملة الأمريكية 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع، لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى البنك التجاري الدولي، مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 للبيع.

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