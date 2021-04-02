«السياحة» تروج للأكلات المصرية لجذب السائحين

قالت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، إنه تم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إعداد مطوية، تم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة مثل الفول والطعمية والكشري والفريك وأم علي، وذلك لتقوم المنظمة بتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام.وأضافت "شلبى"، فى تصريحات صحفية، أن قوائم الطعام تعد أحد أدوات الترويج السياحي الحديثة، لافتة إلى أن هناك الكثير من السائحين الذين يسافرون للعديد من الدول للاستمتاع بتجربة الأكلات التراثية التي تتميز بها وتجربتها.يشار إلى مصر استأنفت الحركة السياحية مع شهر يوليو الماضي وجاءت على رأس الدول الرئيسية التى تستقبلها المقاصد السياحية حتى الآن أوكرانيا وبيلاروسيا ورومانيا والتشيك وكازاخستان وبولندا.