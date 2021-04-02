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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأمين العام لـ«السياحة العالمية» يصل مصر لحضور موكب المومياوات

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:11 ص
الأمين العام لـ السياحة
الأمين العام لـ السياحة العالمية
فاتن غلاب
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وصل منذ ساعات قليلة زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، مطار القاهرة، على رأس وفد من المنظمة في زيارة إلى مصر تستغرق يومين، تلبية للدعوة التي وجهها له الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار للمشاركة في حضور موكب المومياوات الملكية المقرر انطلاقه يوم السبت 3 أبريل،

وحرص الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، فور وصوله، على لقاء الوزير على هامش العشاء الذي نظمته له الوزارة بأحد المطاعم المصرية.

وحضر اللقاء غادة شلبي، نائب الوزير لشئون السياحة، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية.

وخلال اللقاء، وجه وزير السياحة والآثار الشكر للأمين العام لمنظمة السياحة العالمية وذلك لتلبيته الدعوة وحرصه على المشاركة في حضور هذا الحدث، متمنيًا له زيارة مثمرة يستمع خلالها بفعاليات هذا الحدث الفريد الذي لم ولن يتكرر.

وأعرب زوراب بولوليكاشفيلي عن سعادته لحضور هذا الحدث الذي سيكون حدثًا استثنائيًا هامًا، مشيرا الى أنه سوف يستثمر فترة تواجده في مصر لتكن فرصة لعقد عدد من اللقاءات المهنية مع الوزير وممثلي القطاع السياحي المصري، بالإضافة إلى أنه سيقوم بعمل زيارات لبعض المواقع الأثرية في مصر.

وعقب اللقاء، أجرى الوزير والأمين العام لمنظمة جولة في منطقة القاهرة التاريخية وخان الخليلي، وتحدثا مع أصحاب البازارات عن السياحة وأهميتها.

كما توجهوا بعد ذلك إلى ميدان التحرير للاطلاع على الاستعدادات ومتابعة البروفات النهائية التى تقوم بها الجهة المنظمة تجهيزًا لاحتفالية انطلاق موكب المومياوات الملكية.

ومن جانبها، أشارت غادة شلبي إلى أنه تم بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية إعداد مطوية تم خلالها اختيار عدد من الأكلات المصرية التراثية الشهيرة مثل الفول والطعمية والكشري والفريك وأم علي، وذلك لتقوم المنظمة بتبنى توزيعها للترويج لسياحة الطعام التي تعد أحد أدوات الترويج السياحي الحديثة، لافتة إلى أن هناك الكثير من السائحين الذين يسافرون للعديد من الدول للاستمتاع بتجربة الأكلات التراثية التي تتميز بها.

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