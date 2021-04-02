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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

قبطان كريم القماش قائد مساعد 3: كنا في حرب ولا بديل عن الانتصار

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:22 ص
قبطان كريم القماش
قبطان كريم القماش
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال القبطان كريم القماش، قائد القاطرة "مساعد 3"، المشاركة في عملية تعويم السفينة، إن جنوح سفينة بهذه الطريقة الصعبة، تحتاج لوقت أكثر من ذلك، لكن ربنا نصرنا، "احنا مش محتاجين حاجة من حد من العالم كله أثبتنا للعالم كله أننا نقدر نحقق المستحيل".

وأكد أن فترة تعويم السفينة، بالنسبة لنا كانت عبارة عن حرب وليس عمل ولا بديل عن الانتصار، فحربنا لا تقل عن حرب أكتوبر، كنا نعمل ليل نهار دون راحة "والحمد الله ربنا نصرنا"، مشيرًا إلى أن هذا الانتصار لجميع المصريين وليس لهيئة قناة السويس فقط.

وعن يوم تعويم السفينة قال "كنا قاعدين مترقبين أن نعومها، مشيرًا إلى أنه وزملاءه متفقين أننا مش هنام غير لما نعملها ونعوم السفينة وتعود حركة الملاحة مجددًا للتأكيد للعالم كله أن المصري يقدر يعمل كل شئ ولا يحتاج شئ من أي دولة أخرى كما أنتشر على مواقع التواصل أنه لابد من مشاركة دول أخرى حتى نستطيع تعويم السفينة، فإصرار وعزيمة المصريين أكبر من أي أحد"، وعن لحظة تعويم السفينة قال "إنها أكبر فرحة لي في حياتي، فلم أمر بفرحة مثل إعادة تعويم السفينة".

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