جهود مكثفة لكشف غموض مقتل طفلة فى الفيوم

شكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة الطفلة داخل جوال حيث عثر أهالي قرية العجميين التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، على جثة طفلة بعد أسبوعين من اختفائها.كانت أسرة الطفلة "جنى م ع" عمرها 11 سنة، قد أبلغت عن اختفاء نجلتهم واستمر البحث عنها منذ منتصف شهر مارس الماضي.وقال أحد أقارب الطفلة، إنهم فوجئوا بإتصال هاتفي من مركز شرطة إبشواي، يفيد العثور على الطفلة مقتولة.وأشار إلى أن أحد الفلاحين بعزبة واصل تابعة لقرية زيد بإبشواي عثر على الطفلة ملقاة وملفوفة في "جوال" وأبلغ الشرطة، التي انتقلت لمكان الحادث لمعاينة المكان، وتم إرسال الجثة لمشرحة مستشفى إبشواي المركزي.