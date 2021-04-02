المكسيك تسجل 5381 إصابة و454 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية، تسجيل 5381 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2244268 حالة.وأشارت الوزارة -في بيان لها - إلى تسجيل 454 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ليترفع عدد ضحايا الجائحة في المكسيك إلى 203664 شخصا.وأوضح ممثلو قطاع الصحة مرارا، أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية.