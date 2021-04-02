البرازيل تسجل 91097 إصابة و3769 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، تسجيل 91097 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي إلى 12839844 حالة.وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى تسجيل 3769 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليصل العدد الإجمالي إلى 321515 شخصا.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة وغير مسبوقة لكلا المؤشرين.