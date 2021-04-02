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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الداخلية التونسية: القضاء على إرهابى تابع لتنظيم أجناد الخلافة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:33 ص
الداخلية التونسية
الداخلية التونسية
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أعلنت وزارة الداخلية التونسية،أنها وبالاشتراك مع وزارة الدفاع الوطني، قامت بعملية استباقية بجبل المغيلة، تم خلالها القضاء على عنصر إرهابي يدعي حمدي ذويب، تابع للتنظيم الإرهابي "أجناد الخلافة".

ويعتبر هذا الإرهابي – بحسب بيان على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية التونسية - من العناصر القيادية داخل تنظيم "أجناد الخلافة" التابع لما يسمى بتنظيم "داعش"، حيث ثبت تورطه في العديد من العمليات الإرهابية.

من ناحية أخرى، تمكنت وحدات الحرس الوطني بإقليم القصرين، اليوم الخميس، من القضاء على عنصر إرهابي مرفوق بزوجته الحاملة لجنسية أجنبية، والتي - بحسب البيان - فجرت نفسها باستعمال حزام ناسف، أسفر عن وفاتها ووفاة ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين ذراعيها، في حين بقيت ابنتها الثانية على قيد الحياة.

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