فرنسا تعلن تسجيل أكثر من 50 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت فرنسا تسجيل 50 ألفا و659 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.وأوضحت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن هذا العدد أقل من الحالات التي تم تسجيلها أمس وبلغت 59 ألفا و38 حالة.وأضافت الشبكة أن فرنسا سجلت 308 حالات وفاة في المستشفيات جراء الإصابة المرض، ما يرفع الإجمالي إلى 69 ألفا و904 حالات.يُشار إلى أن عدد حالات الإصابة الإجمالية بكورونا في فرنسا يبلغ حوالي 4.7 مليون شخص.