رئيس الأركان السودانى يتفقد المشاريع التنموية فى الفشقة

تفقد الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، رئيس هيئة الأركان السوداني، المشاريع التنموية التي تبنتها القوات المسلحة بمنطقة الفشقة (شرق السودان)، حيث وقف على سير الأداء في الطرق والجسور التي بدأ العمل في إنشائها، كما تفقد القوات في منطقة الفشقة والتقي الضباط وضباط الصف والجنود بالمواقع الحدودية.واختتم الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، اليوم الخميس، زيارة للمنطقة العسكرية الشرقية، استغرقت يوما واحدا، ورافقه خلالها عدد من قادة القوات المسلحة.وكانت القوات المسلحة استهدفت إنشاء (6) جسور ومعدية، وتشييد 310 كيلومترات من الطرق والردميات، و42 معبرا خرسانيا و11 محطة مياه في منطقتي الفشقة الكبرى والصغرى، حيث تجري الأعمال وفقا لما هو مرتب لها.واطمأن رئيس هيئة الأركان السوداني، على سير التنفيذ وعلى الروح المعنوية للجنود المرابطين بالحدود، داعيا إياهم لبذل المزيد من الجهود في سبيل بناء وطن قوي وحمايته.