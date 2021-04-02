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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وساطة مفاوضات السلام السودانية تتعهد بالوصول لحلول جذرية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:24 ص
مفاوضات السلام السودانية
مفاوضات السلام السودانية
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تعهد المستشار توت قلواك، مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الأمنية، ورئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، بالوصول إلى حلول جذرية بشأن قضايا مسار الشرق قريبا.

ووصل إلى السودان، المستشار توت قلواك، لمتابعة سير تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، وكان في استقباله بمطار الخرطوم الفريق الركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة الانتقالي.

وأشاد قلواك، في تصريح صحفي بمطار الخرطوم الدولي، بدور الحكومة في المضي قدما في عملية تنفيذ اتفاق السلام، لافتا إلى أن هناك بعض المشكلات فيما يخص تقسيم السلطة في مسار دارفور، وأن لجانا تعمل في هذا الشأن، بالإضافة إلى قضية شرق السودان التي تعتبر جزء لا يتجزأ من اتفاق جوبا.

وأوضح أن هناك ممثلين من شرق السودان رفعوا مذكرة لوساطة مفاوضات السلام، وتم التشاور حولها مع الحكومة والوصول إلى تفاهم بشأنها، مضيفا أن الزيارة ستعمل على معالجة كافة القضايا العالقة.

وقال إن الزيارة للخرطوم تأتي في إطار متابعة تنفيذ ملف مسار الشرق، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية والمشاركة في مجلس شركاء الفترة الانتقالية، لافتا إلى أن مسار الشرق لديه وزارة في الحكومة ولابد من تسمية شخص لشغلها.

وأضاف المستشار توت قلواك، أن هذه القضايا ستتم مناقشتها مع الحكومة الانتقالية لاستكمال تنفيذ اتفاق بنود سلام جوبا، وذلك لدعم عملية استقرار السودان، ونزع فتيل التوترات خاصة وأن توقيع اتفاق إعلان المبادئ بين رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس "الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال" عبد العزيز الحلو، قد مهد الطريق لتحقيق السلام الشامل والاستقرار في السودان.

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