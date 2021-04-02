المغرب: الإعلان عن تأسيس إطار قانونى للدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسى

أعلنت هيئة الدفاع عن ضحايا الاغتصاب الجنسي بالرباط، عن تأسيس إطار قانوني للدفاع عن ضحايا الاعتداءات الجنسية بالمغرب، يهدف الى خلق تجمع حقوقي مجتمعي لمحاربة هذه الممارسة الإجرامية.وأوضحت الهيئة، خلال ندوة نظمتها تحت عنوان “حقوق الضحايا بين سيادة القانون ودولة المؤسسات ومزاعم التضليل”، أنها ستعقد ندوة تمهيدا لإنشاء هذا الإطار القانوني، الذي سيضم الضحايا، من مختلف الملفات، إلى جانب المحامين والحقوقيين، بهدف تعزيز آليات الدفاع عن الضحايا الحاليين والمحتملين.