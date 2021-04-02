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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تونس: 31 وفاة جديدة بكورونا

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:21 ص
كورونا في تونس
كورونا في تونس
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و843 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 1290 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 255 ألفًا و308 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 635 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و711 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 325 حالة، إلى جانب 104 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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