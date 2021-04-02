محلل سياسي ليبي: حكومة الوفاق تركت خلفها تهديدًا خطيرًا

قال المحلل السياسي الليبي، عادل خطابي، إن الميليشيات المتمركزة في الغرب الليبي لا تزال تمثل خطرا دائما على العملية السياسية في البلاد.وأضاف خطاب في تصريحات خاصة لـ"لدستور"، أن حكومة الوفاق منتهية الولاية تركت خلفها تهديدا خطيرًا للوضع الأمني في البلاد متمثل في ميليشيات إرهابية لا تنطوى تحت أي جهاز وبالتالي غالبيتها بلا مصدر رزق شرعي حاليا، وهو ما يثير تخوفات بمحاولة هذه الميليشيات السطو على ممتلكات المواطنين وارتكاب جرائم إرهابية.وأضاف أن المواطنين الليبيين يعيشون في حالة من الخوف والذعر منذ 10 سنوات بسبب أعمال الجماعات الإرهابية، وبسببه اضطر الليبيون إلى الفرار من طرابلس إلى المناطق الشرقية الأكثر أمنًا، جراء الاعتداءات المستمرة للإرهابيين عليهم.وأشار إلى أنه الوقت الحالي ليس في صالح هذه الميليشيات ولا خيار أمامهم هم والمرتزقة الأجانب سوى البحث عن قادة جدد ومصادر تمويل جديدة، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف بدأت الميليشيات في جذب الشباب الليبي إلى صفوفها.وقال إن الجيش الليبي هو حائط الصد أمام الميليشيات المتطرفة، لافتا إلى بعض الأطراف الدولية قدمت دعما لوجستيا للقوات المسلحة الليبية بشكل شرعي، ومعرفة مجلس النواب الليبي المنتخب.وردا على الحديث الدائر عن وجود مرتزقة روس في ليبيا أكد خطابي أن هذه كذبة يروجها الإخوان لتبرير وجود الاحتلال التركي في البلاد، منها أن روسيا كانت لها علاقات عسكرية قوية مع الجيش الليبي، وكانت توجد ما يسمى القرى الروسية في ليبيا وكان ذلك أيام الراحل معمر القذافي.ولفت خطابي إلى أن الجيش الليبي اعتمد على طالما اعتمد على مستشارين روس لفترة طويلة، وتسجل ذاكرة العسكرية الليبية مواقف جيدة قدمها الجيش الروسي لنا على المستوى الدفاعي أو التدريبي، لافتا إلى أن سحب هذه القوات حاليا قد يسبب مشكلات أمنية.وقال إن خطر الميليشيات لا يزال قائما والتغيرات السياسية على الأرض قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في بعض المناطق، مشيرا إلى أن الميليشيات التابعة لفائز السراج لا تزال تمثل تهديدا كبيرا.ولفت إلى أن هناك بعض الأطراف الليبية تطالب بالتروى في التعامل مع ملف الوحدات الأجنبية خصوصا الشرعية منها، مع التأكيد على ضرورة خروج المرتزقة السوريين الذين دخلوا البلاد بطرق غير شرعية، عن طريق حكومة السراج.وحذر من قيام ميليشيات الوفاق بالاعتداء على السكان، وعودة الفوضى من جديد في البلاد، حيث ستنتشر أعمال النهب والخطف والسرقة.وأشار إلى أن القوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، هي من تحمى الهلال النفطي من هجمات الميليشيات الإرهابية التي تخطط لغزو الجزء الشرقي من ليبيا والاستيلاء على الموارد الطبيعية، في أقرب فرصة ممكنة.