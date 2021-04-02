الدولى للمصارعة يمنح رئيس الوزراء التونسى الميدالية الذهبية الفخرية

تلقى رئيس الوزراء التونسي هشام مشيشي من رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة نيناد لالوفيتش، الميدالية الذهبية الفخرية التي تمنح لرؤساء الدول والحكومات اعترافًا بالخدمات التي تقدمها بلدانهم لتطوير المصارعة الأولمبية خاصة، والرياضة بصفة عامة.ونوه رئيس الاتحاد الدولي للمصارعة – بحسب بيان رئاسة الحكومة التونسية - بمجهودات مشيشي، وحرصه على احتضان تونس وتنظيمها للدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 الخاصة بقارتي إفريقيا وأقيانوسيا أيام 02 و03 و04 أبريل 2021، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب انتشار جائحة كوفيد-19.من جانبه، ثمن مشيشي مبادرة الاتحاد الدولي للمصارعة بتكريمه، مشددًا على أن تونس كانت ولازالت قبلة الرياضيين والأبطال الأولمبيين، واستعدادها لوضع كل خبراتها وإمكانياتها أمام ضيوف تونس المشاركين في الدورة التأهيلية للألعاب الأولمبية طوكيو 2021 الخاصة بقارتي أفريقيا وأوقيانوسيا.