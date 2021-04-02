صحة البحر الأحمر: تطعيم 64195 طفلا خلال الحملة القومية للتطعيم

أعلن الدكتور تامرمرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمختلف مدن المحافظة بنسبة بلغت 100.1% من الأطفال المستهدفين بالحملة.وأكد "مرهي"، في بيان له، أن عدد الأطفال الذين تم تطعيهم بالحملة بلغ 64195 طفلا، وبمشاركة 249 فرقة تطعيم، كما بلغ عدد العمارات والمنازل التي تم المرور عليها 22615، مشيرًا إلى أنه تم تطعيم عدد من الأطفال الأجانب المقيمين بالمحافظة.وقدّم وكيل الوزارة بالشكر لجميع المشاركين في الحملة على جهدهم المبذول طوال فترة حملة التطعيم حتى تحقيقهم المستهدف.يذكر أن الحملة بدأت فعالياتها يوم الأحد 28 مارس واستمرت حتى الأربعاء 31 من مارس الجاري، لأعمال الحملة والتطعيم بالأماكن الثابتة خلال يومى الخميس والجمعة، لتحقيق نسبة أكبر من المستهدف للحملة.