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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تموين الإسكندرية تنهى استعداداتها لاستقبال شهر رمضان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:08 ص
تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية
هبه عويضه
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أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، عن انتهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشيرة إلى أن المديرية تعمل على متابعة الأنشطة التموينية وضبط آليات الأسواق.

وأشارت مديرية التموين في بيان لها منذ قليل، إلى أنه سيتم تعديل مواعيد تشغيل المخابز البلدية لتكون من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة خلال شهر رمضان المبارك، وبعض المخابز التي فى المناطق المزدحمة بالسكان تعمل حتى التاسعة مساءً.

كما تم طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية والتموينية والسلع المرتبطة بالشهر الفضيل من بلح وتمور والياميش بأنواعه وبجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلتها بالأسواق من 15 - 35 % وذلك في منافذ المجمعات الاستهلاكية التي تقارب فروعها 200 منفذ وكذلك اشتراك منافذ مشروع جمعيتي لأول مرة، والتي بلغت 50 منفذ، ويشارك كذلك 14 سوبر ماركت وسلاسل تجارية كبيرة.

ومن جانبه قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، إنه بالتنسيق بين الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية بالإسكندرية، تم إقامة هذا العام المعرض الرئيسي «أهلا رمضان» بأرض المعارض بكوتة بعد توقفه العام الماضي بسبب جائحة كورونا وبذلك ستتوافر كميات كبيرة من السلع الغذائية ما سيضبط آليات السوق والذي سينعكس على الناحية الاقتصادية بإنعاش حركة البيع والشراء وهذا الرواج سيستفيد به المواطنون بشراء احتياجاتهم بأى كميات وبأسعار تنافسية.

كما استعرضت تموين الإسكندرية جزء من أسعار السلع الغذائية المتواجدة بالمعرض الرئيسي وهي:

• الدواجن
تم طرح كميات من الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية سعر الدجاجة كجم 30 جنيها، والدجاجة زنة 1100 جم 33 جنيها، والدجاجة زنة 1200 جم 36 جنيها، والدجاجة زنة 1300 جم 39 جنيها.

• اللحوم
سعر الكجم الطازج 85 جنيها،
و سعر الكجم مجمد 65 جنيها.

•الياميش
أسعار البلح يتراوح بين 9 و14 و17 و22 جنيه للكجم طبقا الأصناف والماركات، والزبيب المصرى 34 جنيها للكجم، الزبيب المستورد 64 جنيها للكجم، قمر الدين يتراوح بين 26 و32 جنيها لللفة، جوز الهند 58 جنيها للكجم
التين 94 جنيها للكجم، القراصيا 70 جنيها، المشمشية تتراوح بين 90 و112 جنيها للكجم، الخروب 45 جنيها للكجم، تمر هندى يتراوح بين 22 و27 جنيها للكجم، البندق الحصى 80 جنيها للكجم، اللوز الحصى 80 جنيها للكجم
عين الجمل 80 جنيها للكجم،الكركديه 70 جنيها للكجم، السودانى 44 جنيها للكجم.

•الحملات الرقابية
تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية تتبعها غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية الفرعية لمتابعة الموقف التموينى والأنشطة التموينية المختلفة ولمراقبة الأسواق، حيث سيتم تكثيف الحملات التموينية على جميع الأنشطة والأسواق صباحية ومسائية.

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