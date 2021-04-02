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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مدير التكريك على الكراكة مشهور يكشف سر الأذان فى تعويم السفينة الجانحة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:02 ص
مدير التكريك على
مدير التكريك على الكراكة مشهور
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال أحمد محمود حسن، مدير التكريك على الكراكة مشهور، إن "مهمتنا كانت التكريك تحت السفينة -إزالة الأتربة من أسفل السفينة- إننا أخذنا عهد على أنفسنا أننا لن نعود لمنازلنا لحين الانتهاء من تعويم السفينة".

وأضاف "حسن"، في تصريحات له: "حديث وسائل تواصل الاجتماعي كانت بمثابمة حافز لين، لإعادة تعويم السفينة الجانحة لرفع رأس مصر ورأس قناة السويس"، مشيرا إلى أن الفريق أسامة ربيع كان متواجد معانا طوال الـ6 أيام على متن السفينة دون نوم، وكان دائمًا يحفزنا ويشعرنا أننا نستطيع أن نعومها بسهولة.

وتابع: "مهمتنا كانت صعبة، خاصة أن أعمال التكريك كان من الممكن أن نفتح ثقب في السفينة، مما قد تتسبب في غرقها لكن مهارة رجال قناة السويس استطعوا أن يواصلوا أعمال التكريك على بعد متر"، مشبهًا بأنها عمارة مكونة من 15 مترًا ومن الممكن أن تنهار في أي وقت، وكذلك هي السفينة من الممكن أن تسبب ضرر في الكراكة أثناء عمليات الحفر في أي وقت مما بشكل خطورة على حياة المتواجدين في الكراكة، ولكننا لم نخشى ذلك، فنجن نحمى مصر بأرواحنا.

وأوضح أن يوم التعويم الفريق أسامة ربيع تركنا وذهب لأداء صلاة الفجر، وقلت له: "ادعيلنا يافندم وأنت بتصلي الفجر أن السفينة تعوم، وبالفعل السفينة عامت بنسبة 75%، وأبلغت الفريق بها، وفي هذه الأوقات كنا نحضن بعض وسط حالة هسترية من الفرح، فكانت أكبر فرحة لنا في الحياة"، لافتًا إلى أن أعمال السحب استمرت في محاولة لاستكمال تعويم السفينة، ومع أذان العصر عامت المركب بشكل كامل واتجهت للبحيرات.

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