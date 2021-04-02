«الدستور» تكرم حسنى شتا عن دوره بمسلسل «فى يوم وليلة»

كرّمت مؤسسة «الدستور»، برئاسة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسيّ الإدارة والتحرير، الفنان الشّاب حسني شتا، عن تميزه الفني وتحديدا دوره في أحدث أعماله الدرامية «في يوم وليلة» الذي يعرض حاليًا على شبكة قنوات ON E.وكشف «شتا»، خلال استضافته بمقر «الدستور»، كواليس المسلسل بشكل خاص وتعاونه مع النجم أحمد رزق، كما تحدث عن مسلسل «سكن البنات» الذي يشارك في بطولته أيضًا ويعرض حاليًا على قناة النهار، وعن ردود الأفعال التي تلقاها مؤخرا على مسلسل «شديد الخطورة» الذي شارك في بطولته أمام النجم أحمد العوضي، وحقق نجاحا كبيرا على المنصات الإلكترونية.وتطرق الحديث إلى مشاركته في العمل الدرامي الأضخم «القاهرة كابول» المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم منهم طارق لطفى، وخالد الصاوي، ونبيل الحلفاوي، وحنان مطاوع، وهو من تأليف العبقري عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي.يذكر أن مسلسل «في يوم وليلة» يتناول قصه اجتماعية مشوقة في إطار 35 حلقة، متناولًا قصص من المجتمع المصري والعربي، في أجواء من التشويق والكوميديا وكذلك بعض المشاهد الرومانسية.ويضم مسلسل «في يوم وليلة» كوكبة ونخبة من النجوم، هم أحمد رزق، وداليا مصطفى، وآيتن عامر، وسوسن بدر، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وولاء الشريف، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، وأحمد كرارة، وحسام فارس، وآخرين، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.