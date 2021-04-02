عبدالباسط: افتتاح مدينة الأدوية يعزز من صناعة الدواء المصرى

قال الدكتور أسامة عبدالباسط رئيس شركة العربية للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للأدوية، أن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لمدينة الدواء صباح اليوم الخميس سيساهم في دعم صناعة الأدوية في مصر.وأضاف "عبدالباسط" في تصريحات خاصة ل"الدستور"، أن مدينة الدواء ستعمل على تعليق صناعة الدواء المحلي وزيادة صادرات الأدوية المصرية للخارج.وأشار إلى أن الدولة حاليا تدعم الصناعة المحلية بقوة مما يعزز من التنمية الصناعية في مجالات مختلفة.