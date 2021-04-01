مدير «صحة السويس» يتابع العمل بطوارئ الجراحة

تابع الدكتور إسماعيل الحفناوى، وكيل وزارة الصحة بالسويس، سير العمل بقسم طوارئ الجراحة بمستشفى السويس العام.وهدفت الزيارة إلى متابعة تواجد الطاقم الطبي وانتظام النوبتجيات وتفقد الأجهزة الطبية وملاحظة إذا ما كانت تحتاج لصيانة.وتأكد الحفناوي من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والتأكيد على اتباع الفرق والإجراءات الوقائية أثناء التعامل مع المرضى.وأكد الحفناوى على استمرار الجولات بشكل مفاجئ هدفه الرئيسى الوقوف على جميع السلبيات والايجابيات على ارض الواقع وحل المشكلات سواء الخاصه بالمواطنين والمرضى او الفريق الطبى فى الحال من اجل تقديم خدمة طبية مرضية للمواطنين.