مركز المعاقين وتضامن السويس يتزينان بالضوء الأزرق فى اليوم العالمى للتوحد

تزين مبنى مركز التأهيل الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة بالسويس، ومبنى مديرية التضامن الاجتماعي، بحبال مضيئة باللون الأزرق، استقبالًا لليوم العالمي للتوحد.وقال رئيس مجلس إدارة مركز التأهيل الاجتماعي للمعاقين بالسويس، المهندس عادل الدكرونى، إن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، وجهت المركز بإضاءة مبنى المركز بالضوء الأزرق.وأهدى مركز التأهيل حبال زرقاء مضيئة لمديرية التضامن الاجتماعي بالسويس، لإضاءة مبناه بنفس النمط.وأعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 2007 بالإجماع يوم 2 أبريل بوصفه اليوم العالمى للتوعية بمرض التوحد (القرار 13962) لتسليط الضوء على الحاجة للمساعدة على تحسين نوعية حياة الذين يعانون من التوحد، حتى يتمكنوا من العيش حياة كاملة وذات مغزى كجزء لا يتجزأ من المجتمع، وتم إقامة أول احتفال فى 2008.