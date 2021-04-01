وكيل الإدارة الهندسية بقناة السويس: جنوح السفن يحدث كثيرا ونعيدها للعمل فورا (فيديو)

قال الدكتور أحمد شاكر خليل وكيل الإدارة الهندسية لهيئة قناة السويس والمسؤول عن سلامة حركة الملاحة في القطاع الجنوبي لقناة السويس، إنه استقبل خبر جنوح السفينة البنمية يوم الثلاثاء، مضيفا «كنا متوقعين أن الأمر طبيعي وبإمكان قطاع التحركات التعامل معه سهولة، لكننا تفاجأت بكارثة هندسية بكل المقاييس».وتابع: «بدأنا التحرك لمعاينة المشكلة وطرح حلول، ووجدنا أن المركب جبل من الحديد وزنه 224 ألف طن، متواجد على أرض أشبه بالصخر، وتحتاج لمجهود كبير جدًا لإزالة الأتربة، وبدأنا في وضع حلول المشكلة، حيث بدأت إدارة الكراكات في أعمال التكريك لإزالة الأتربة، فيما قامت إدارة التحركات بسحب السفينة عدة مرات إلى أن نجحت التجربة.. الجيش عبر القناة في 6 ساعات واحنا عومنا السفينة في 6 أيام»، مشيرًا إلى أن الجميع لم ينم طوال فترة العمل لأنه كان تحدي أمام العالم، واستطعنا رفع علم مصر وإعادة فتح حركة قناة السويس.