السكة الحديد: لا نية لإلغاء بعض الرحلات

قالت مصادر فى هيئة السكة الحديد، إنه لا نيه لإلغاء عدد من رحلات القطارات التي تعمل على الخطوط، ولن يتم تخفيض العدد كما يتداول البعض.وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الهيئة تدرس تعديل بعض الرحلات وليس إلغاءها، وذلك لأن المرفق يتردد عليه عدد ضخم من الركاب بصورة يومية، كما أن إلغاء بعض الرحلات سوف يكون له تأثير سلبي على المرفق.وأشارت المصادر إلى أن وصول 10 جرارات جديدة "جينرال إلكتريك" للسكة الحديد سوف يكون له مردود إيجابي على التشغيل اليومي بالوجهين البحري والقبلي.