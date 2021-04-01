رئيس دفة الكراكة «مشهور»: وضع «إيفر جيفن» مختلف وأكثر صعوبة

قال إسلام إبراهم رئيس دفة بالكراكة «مشهور»، إنه شاهد صورا للسفينة «إيفر جيفن» ولم يتخيلها بهذه الصعوبة.وأضاف لـ«الدستور»: «لم أرى السفينة جانحة بهذه الطريقة، فنحن قابلنا العديد من المشاكل للسفن، ولكن هذه المرة الوضع مختلف وأكثر صعوبة وتعقيدا».وتابع: «الفريق أسامة ربيع دائمًا كان بيرفع بروحنا المعنوية وبينقلنا دعوات المصريين ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي.. نشعر بالفخر أن السفينة عامت مجددًا لأننا قررنا عدم النوم لحين تعويم السفينة وعودة حركة الملاحة بشكل طبيعي».