كنا هنموت.. تفاصيل المهمة الانتحارية للبحارة تحت السفينة الجائحة (فيديو)

قال محمد رضا عبدالكريم، بحري على الكراكة «مشهور»، إنه لم يستوعب كم الفرحة التي شعروا بها فور تعويم السفينة «إيفر جيفن».وأضاف «رضا»: «حملنا أروحنا على كفوفنا، حيث تواجدنا في عمق 18 متر أسفل السفينة، ونزلنا أسفل المياه وكنا نعلم أننا «مش هنعيش» وعرضة للموت في أي وقت سواء من انهيار الرمال أو تحرك السفينة، لكننا لم نخشى الموت، فمهمتنا كانت انتحارية وهي إنقاذ مصر وتعويم السفينة».وأضاف: «في كل مرة كنا بننزل في المياه، كنا معرضين للموت، وكنا نتفق أهم حاجة نكون إيد واحدة ونكمل.. مهمتنا أهم من أوراحنا».