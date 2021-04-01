مميش وصالح يشهدان حفل تكريم الأمهات المثاليات بالبحيرة

شهد الفريق مهاب مميش، يرافقه الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور فعاليات حفل تكريم الأمهات المثاليات والاحتفال بيوم اليتيم بمركز كوم حمادة، وذلك فى الاحتفالية التى أقامتها جمعية بداية الخيرية بإحدى القاعات بالمركز.وحضر الاحتفالية اللواء محمد الصول، المؤرخ العسكرى والدكتورة فاطمة مميش رئيس مجلس أمناء بشاير الخير، والقبطان بحرى فوزية السيد ثالث قبطان من السيدات فى مصر، العمدة علاء اباظة عمدى بيبان، وعدد كبير من أهالى كوم حمادة.وأعرب الدكتور عبيد عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل، موجها أسمى آيات الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامه بالمرأة ودعمها باعتبارها نصف المجتمع وأيضا الاهتمام بالأطفال والأيتام وتكريم أسر وأمهات الشهداء.كما أكد صالح أن هذا ليس بمستغرب على الرئيس السيسي الإنسان، اولذي عُرف بدعمه المتواصل لمشروعات الخير والعطاء في جميع المجالات والدعم والرعاية واهتمامة بالإنسانية فى المقام الأول.كما قدم خالص شكره وتقديره للفريق مهاب مميش والشكر موصول للضيوف الكرام ولمجلس إدارة جمعية "بداية" لتنظيم الحفل لحرصها الكبير والاهتمام الذي توليه الجمعية فى تكريم الأمهات ودعم الأيتام.كما وجه شكره وتقديره لأهل الخير والإحسان الذين طابت أنفسهم بدعم الأيتام والتبرع لهم ممن شرفوا الحفل ولجميع المحسنين الذين سخت أياديهم بالعطاء فى هذا الحفل الكريم.وأشار إلى دور جامعة دمنهور التنويري والعلمي والفعال فى خدمة المجتمع، فتعتبر الجامعة جزءا من كل وأحد عناصر منظومة المجتمعات الإنسانية وليست منفصلة عن المجتمع والبيئة بأنواعها المختلفة لذا تتأثر الجامعة وتؤثر في المجتمع وتتفاعل معه.ومن جانبه، وجه الفريق مميش، خلال الاحتفالية، الشكر لكل أم مصرية من خلال كلمته، مشيرا إلى أن الأم هى عصب المنزل، وقدم تهنئية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكل الأمهات الموجودة.وقال خلال كلمته إن مصر أظهرت للعالم عظمة رجالها خلال أزمة السفينة البنمية، مشيرا إلى أن خروج السفينة يعد الأصعب فى العالم ولكنها خرجت بدون أي خسائر فى السفينة وهذا يوضح عظمة العمل والتفانى فيه، واختتم الحفل بتكريم وتبادل الدروع لضيوف الحفل.