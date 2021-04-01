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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

النيابة تحقق في وفاة أب وزوجته وابنتيه بحريق شقة أوسيم

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:29 م
حريق شقة أوسيم
حريق شقة أوسيم
ندى حمدي
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تجري نيابة شمال الجيزة، التحقيق في وفاة شخص وزوجته وابنتيه، في حريق نشب، داخل شقة سكنية بمنطقة برطس التابعة لأوسيم بمحافظة الجيزة.


وأمرت النيابة العامة الاستماع لأقوال الشهود، وانتدبت الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من التشريح؛ لبيان سبب الوفاة، وانتدبت رجال الأدلة الجنائية، لفحص آثار الحريق.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من شقة ببرطس في منطقة أوسيم.

دفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ ٤ سيارات إطفاء بقيادة نائبه، وأمكن محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الوحدات السكنية المجاورة، وعُثر على جثامين شخص وزوجته وطفلتيهما.

تقرير مفتش الصحة أفاد بأن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق إثر استنشاق الضحايا كمية كبيرة من الأدخنة، وجرى نقلهم إلى مشرحة المستشفى.

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