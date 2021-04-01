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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سخر منها الجميع.. دور الكراكة الصغيرة في تعويم السفينة الجانحة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:19 م
تعويم السفينة الجانحة
تعويم السفينة الجانحة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال عبدالرحمن فؤاد الجمل، أحد الأبطال المشاركين في عملية تعويم السفينة الجانحة، إن مهمتنا كانت معرفة عمق جنوح السفينة في الرمال، لمعرفة العمق الذي ستعمل عليه الكراكات وكذلك همزة الوصل بين شمال القناة وجنوبها، عن طريق لانشات عمقها قليل مما يسمح بعبورها من اتجاه مؤخرة السفينة.

وأوضح في تصريحات لـ"الدستور" أن الكركات التي سخر منها البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي أساس التمهيد لعملية التكريك، وبدونها لا تستطيع تستطيع الكركات الكبرى "مشهور، والعاشر من رمضان" العمل نظرًا لوجود صخور في هذه المنطقة، فلذلك تعمل الكراكة الصغيرة على إزالتها.

وأضاف: "أول لما عرفنا أن السفينة جنحت، وبدأت العمل لم نفكر في المنزل وعائلتنا، وحتى في الأكل أو الشرب، وكنا نبذل قصارى جهدنا لتعويم السفينة، فقناة السويس هي أحد أهم مصادر دخل القومي لمصر، وشريان اقتصادي للعالم بأكمله"، مشيرًا إلى أن تعويم السفينة بمثابة تأميم جديد للقناة.

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