«القوى العاملة» تعلن فرص عمل جديدة بإحدى شركات العاشر من رمضان

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات صناعة تيل الفرامل بالعاشر من رمضان، براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، فنيين إنتاج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط.وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وتأمين طبي خاص، وحافز من 200 وحتى 250 جنيها، وراحة جمعة وسبت، ووسائل مواصلات القاهرة، الشرقية، العاشر من رمضان.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في شارع الملكة حتشبسوت، المنطقة الصناعية الثالثة A2، العاشر من رمضان، والتواصل مع المدير المسئول محمد فوزي.