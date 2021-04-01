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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«العامة للطرق»: تنفيذ 90%؜ من أعمال كوبري الشرقاوية بشبرا الخيمة

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:07 م
كوبري الشرقاوية
كوبري الشرقاوية
علا غزال
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قالت مصادر خاصة فى الهيئة العامة للطرق والكباري، إن الهيئة بصدد الانتهاء من كوبري الشرقاوية العلوى بمنطقة شبرا الخيمة والذي يساهم في العبور فوق شريط السكة الحديد.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 90%؜ من أعمال إنشاء الكوبري والذي سيكون جاهزا للافتتاح خلال الأشهر المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة تعمل على إنشاء كباري علوية فوق خطوط السكة الحديد للتسهيل على المواطنين العبور وحفاظا على حياتهم.

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