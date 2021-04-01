وفاة 2 وإصابة 3 بسبب وجبة سمك فاسدة في بورسعيد

توفي 2 وأصيب 3 مساء اليوم، إثر تناول وجبة سمك فاسدة داخل ميناء الصيد ببورسعيد.واستقبل مستشفى السلام ببورسعيد عن طريق الإسعاف محمد كامل محمود 22 سنة، محمد السيد شاهين 22 سنة، وأحمد إبراهيم ومحمود 22 سنة والحالة العامة لهم مستقرة، وتم عمل غسيل معدة لهم، وجار تحديد السبب الرئيس للتسمم.بينما استقبلت مشرحة المستشفى السيد الغريب أبو العلا 21 سنة وأحمد كامل عضروس 19 سنة جثث هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة واستخراج تصاريح الدفن.