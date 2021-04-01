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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

٦ أيام بدون نوم بسبب السفينة الجانحة.. مدير لنش إنقاذ يروي قصة "العبور الثاني"

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:57 م
سيد محمود شاهين
سيد محمود شاهين
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال سيد محمود شاهين مدير لنش عابر المطور المسؤول عن نقل المهندسين والإمداد للسفينة الجانحة، إن جنوح السفينة كارثة عالمية نظرًا لأهمية قناة السويس، مشيرًا إلى أنه أثناء عملية تعويم «إيفر جيفن» لم يغفل لهم عين، ولم يشعروا بأي تعب نظرًا لصعوبة المهمة.

وأكد «شاهين» أن تعويم السفينة في هذا التوقيت وبهذه الطريقة دون خسائر بمثابة «عبور جديد»، مشيرا إلى أن عودة الملاحة بقناة السويس مجددًا كان بفضل القدرات الموجودة في الهيئة ودعاء المصريين.

وأضاف: «تواجد الفريق أسامة ربيع ونقله لرسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان بمثابة عامل محفز لنا فلم نشعر بجوع أو عطش، وكل ما كنا نتمنها تعويم السفينة وعودة الملاحة».

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