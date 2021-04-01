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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

204 مليون و492 ألف جنيه إجمالي ضرائب ورسوم جمارك الدخان

الخميس 01/أبريل/2021 - 10:49 م
جمارك
جمارك
راندا التوني
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قالت مصلحة الجمارك إن عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة بلغت خلال مارس 5 حاويات خـام بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد 495 طرد بوزن إجمالي 107 طن 143 كجم، كما تـم الإفراج عــن 153 شـهادة سحب جزئية بعدد 14 ألاف و335 طـرد بـ وزن إجمالي 2410 طـن و411 كيلو جرام.

أضافت المصلحة، في بيان مساء الخميس، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة بلغت خلال مارس 24 مليون و831 ألف و512 جنيهًا وإجمالي الغرامات 67 ألف و776 جنيهًا.

وبلغ إجمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 166 مليون 665 ألف وإجمالي الضرائب والرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 904 ألف و519 جنيها إجمالي المصاريف الإدارية والدمغات المحصلة 10 ألاف جنيه ورسم الموارد المالية للدولة 4 مليون و412 ألف جنيها.

وخلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهــرة 8 مليون و12 ألف جنيه، وبذلك يكون إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال مارس 204 مليون و492 ألف جنيه.

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