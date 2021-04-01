«رياضية الإسكندرية» تنظم مهرجانا رياضيًا السبت

تنظم كلية التربية الرياضية للبنين بجامعة الإسكندرية، السبت، مهرجان رياضي تحت عنوان "الرياضة والصحة"، بحدائق قصر المنتزة، انطلاقًا من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام برفع كفاءة اللياقة البدنية.يشارك في المهرجان الرياضي 300 فرد من الرجال والسيدات من الفئات السنية المختلفة من طلاب الجامعات والرياضيين وذوي الإعاقة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.وأوضح الدكتور محمد بلال عميد الكلية أن المهرجان يقام على هامش المؤتمر العلمي الدولي الافتراضي الأول الذى تنظمه الكلية تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، ويحمل عنوان "الرياضة والصحة أمن قومي عربي إفريقي".