جمعة إبراهيم: «إرادتنا القوية مكنتنا من تعويم السفينة الجانحة بالقناة» (فيديو)

أكد جمعة عبدالرسول إبراهيم ريس بحري أهمية دور الكراكات الصغيرة في تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس، مشيرا إلى أننا استطاعنا من خلالها في وصول المياه إلى مقدمة السفينة الذي كان أسفل الرمال.وقال عبد الرسول- أحد المشاركين في عملية تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس- إن قناة السويس مجرى عالمي ومهم، موضحا: "كنا في مهمة وطنية نواصل الليل والنهار، ولم نشعر بتعبنا فقد كان همنا الوحيد هو تعويم السفينة".وأضاف: "نجحنا في تعويم السفينة الجانحة من خلال إدراتنا القوية".